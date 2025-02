Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischer Diebstahl - Herforder geht Mitarbeiterin an

Herford (ots)

(jd) Ein 39-jähriger Herforder betrat gestern am Abend (19.2.), gegen 19.55 Uhr ein Lebensmittelgeschäft an der Ahmser Straße. Einer Mitarbeiterin fiel auf, dass der Mann den Kassenbereich passierte, ohne Waren zu bezahlen, die er in seinem Rucksack verstaut hatte. Sie ging daraufhin zu dem Mann, woraufhin dieser die Mitarbeiterin schlug und sie erheblich verletzte. Ein weiterer Mitarbeiter sowie ein Kunde, der die Situation beobachtet hatte, kamen der Frau umgehend zur Hilfe und verständigten die Polizei. Der dringend des schweren räuberischen Diebstahls verdächtige 39-Jährige befindet sich im Polizeigewahrsam und ist vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

