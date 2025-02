Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kontrolltag zur Überwachung der Verkehrsvorschriften und des Schwerlastverkehrs - Zahlreiche Verstöße festgestellt

Kreis Herford (ots)

(um) Die Polizei Herford hat gestern einen eigenständig initiierten Kontrolltag in Verkehrsangelegenheiten im Kreisgebiet durchgeführt. Eine Kontrollstelle war am Orteingang von Herfords Schnellstraße im Bereich des Füllenbruchs eingerichtet und eine weitere am Ortseingang in Löhne an der Lübbecker Straße. Beide Kontrollstellen sind durch spezialisierte Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei sowie des Zolls (Hauptzollamt Bielefeld), durch Straßen NRW und die DEKRA Bielefeld unterstützt worden. Das besondere Augenmerk der Kontrollen lag auf den Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten (Sozialvorschriften), der Ladungssicherung, dem Verbot der Nutzung von elektronischen Geräten und zudem die Beratung der Fahrenden der entsprechenden Fahrerlaubnisklassen zur Vermeidung von Verkehrsunfällen.

Zusätzlich hatten junge Beamtinnen und Beamte der Polizei Herford die Möglichkeit, einen Einblick in den Arbeitsbereich der Polizeidirektion Verkehr zur Überwachung des Sonderverkehrs vorzunehmen. Im Zeitraum des Vormittags bis in den späten Nachmittag überprüfte die Polizei mehr als 120 Fahrzeuge. Darunter waren 43 LKW unterschiedlicher Speditionen und Fachlichkeiten. Insgesamt sind mehr als 50 Prozent der Fahrzeugkontrollen zu beanstanden gewesen. Es handelt sich neben acht Verstößen zur Ladung, sogar um einen 20 Prozent Überladungsverstoß bei einem Elektro-Fahrzeug. Ein Verstoß und damit eine Strafanzeige wegen der Haftpflichtversicherung eines LKW sowie zwei Strafanzeigen aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis waren die schwerwiegendsten Verstöße. Neben Kontrollberichten an das Straßenverkehrsamt sowie zahlreichen Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gegen das Fahrpersonalgesetz, war ebenso ein LKW bei einer Geschwindigkeitsüberprüfung mit 89 bei 60km/h gemessen worden. Insgesamt nahmen die Beamten fünf Sicherheitsleistungen vor. Die Polizei hat des Weiteren zahlreiche Verwarngelder und Ordnungswidrigkeiten zu Verstößen aufgrund der Nutzung von Handy, zu Reifen, zur Hauptuntersuchung, zu Unfallvorschriften, zur Gurtanlegepflicht festgestellt. Zur Steigerung der Verkehrssicherheit muss im Kreisgebiet immer wieder mit solchen Kontrollen gerechnet werden.

