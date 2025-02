Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pedelec stößt gegen Opel - Herforder leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Westring wurde am Dienstag (18.2.) ein 32-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt: Der Herforder fuhr auf dem rechten Geh-/Radweg am Westring in Richtung Im Kleinen Felde. Er beabsichtigte, kurz vor der Einmündung zur Leineweberstraße die Straße zu überqueren. Zeitgleich fuhr jedoch eine 49-jährige Herforderin mit ihrem Opel auf dem Westring, ebenfalls in Richtung Im Kleinen Felde. Als der Radfahrer plötzlich auf die Fahrbahn fuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 32-Jährige leicht verletzt.

