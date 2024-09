Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Autos nicht verschlossen

Beute machten Unbekannte von Sonntag auf Montag in Eislingen.

Ulm (ots)

Drei Besitzer hatten ihre Autos offensichtlich nicht verschlossen. In den Nachtstunden öffneten Unbekannte die Autos. Die standen in der Straße "Auf der Ebene" und Keplerstraße. In den Fahrzeugen fanden die Diebe Bargeld, Bankkarten und andere Papiere. Das nahmen sie mit. Die Polizei Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die Taten im Zusammenhang stehen.

