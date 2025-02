Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit vereisten Scheiben - Fußgängerin schwer verletzt

Spenge (ots)

(jd) Ein 40-jähriger Mann aus Spenge beabsichtigte am Montag (17.2.) in den frühen Morgenstunden einen Parkplatz an der Straße Am Froschbach zu verlassen. Aufgrund der winterlichen Temperaturen waren die Scheiben seines VW zugefroren und er befreite die Front- und Seitenscheiben zunächst vom Eis. Als er dann jedoch losfahren wollte, waren die Scheiben erneut eingefroren, sodass die Sicht eingeschränkt war. Er setzte sich mit seinem Fahrzeug dennoch in Bewegung und erfasste mit seinem VW eine 96-jährige Fußgängerin. Sie stürzte in Folge des Aufpralls zu Boden und wurde schwer verletzt. Nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung wurde sie mittels eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei Herford weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Scheiben vor Fahrtantritt vollständig von Eis befreit werden müssen, sodass die Sicht nicht eingeschränkt wird.

