POL-ME: Korrekturmeldung zu: "Unbekannte beschädigen Wohnmobile" - Velbert - 2411096

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in ihrer Pressemeldung OTS 2411093 berichtete, soll es in der Zeit von Donnerstag, 21. November 2024, bis Samstag, 23. November 2024, zu einer Sachbeschädigung an gleich mehreren Wohnmobilen auf einem privaten Stellplatz an der Nordrather Straße in Velbert-Langenberg gekommen sein.

Im Rahmen einer Spurensicherung durch das zuständige Kriminalkommissariat konnte jetzt ermittelt werden, dass es sich bei den vermeintlich festgestellten Schäden nicht um Sachbeschädigungen handelt.

Die vorangegangene Pressemeldung wurde aus diesem Grund aus dem Presseportal entfernt.

