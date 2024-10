Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines E-Scooters am Bahnhof - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (gen) - Am 13.10.2024 kam es in der Zeit zwischen 15:30 und 20:15 Uhr an den Fahrradständern des Alfelder Bahnhofs zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Ein unbekannter Täter entwendete einen E-Scooter der Marke Maginon, nachdem zuvor das Fahrradschloss, mit dem der Roller gesichert war, gewaltsam geöffnet wurde. Anschließend flüchtete er damit in unbekannte Richtung. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen. Tel.: 05181-8073-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell