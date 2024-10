Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / NETTLINGEN (erb). Am 13.10.2024, in der Zeit von 20:10 Uhr bis 20:20 Uhr, kam es in der Nordasseler Straße in 31185 Söhlde, Ortsteil Nettlingen, zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Der Geschädigte parkte seinen Seat Cupra in der o. g. Zeit im Bereich des dortigen Sportplatzes. Als er zum Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass ihm jemand den Außenspiegel mutmaßlich im Vorbeifahren beschädigt hat. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05063/9010 zu melden.

