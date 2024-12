Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Kleinkraftrad entwendet und angezündet - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (30.11.2024 - 01.12.2024) wurde durch unbekannte Täter ein Kleinkraftrad entwendet, welches in der Frankweilerstraße in Landau-Godramstein abgestellt war. Besagtes Kleinkraftrad konnte am Sonntagvormittag auf einem Feldweg zwischen Godramstein und Frankweiler aufgefunden werden. Das Kleinkraftrad war komplett ausgebrannt. Es muss davon ausgegangen werden, dass dieses mutwillig angezündet wurde. Die Schadenshöhe beträgt circa 300 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell