Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Container an - Baumaschine entwendet

Bünde (ots)

(jd) Mitarbeiter einer Baufirma bemerkten am Dienstag (18.2.), gegen 14.50 Uhr, dass ein Baucontainer von Unbekannten offensichtlich gewaltsam geöffnet worden war. Der Container steht auf einer Baustelle an der Straße In der Lohge und war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Diese gingen der oder die unbekannten Täter zwischen Donnerstagnachmittag und Dienstagmorgen mittels eines Werkzeugs an, um den Container zu öffnen. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Baumaschine, bei der es sich um einen Stampfer der Marke Wacker handelt. Diese hat einen Wert von rund 2000 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Straße In der Lohge etwas Auffälliges gesehen haben, um Hinweise unter 05221/8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell