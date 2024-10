POL-PDKL: Pedelec-Fahrerin stürzt auf Radweg

Rockenhausen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05.15 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau aus Rockenhausen mit einem Pkw die B 48 zwischen Imsweiler und Rockenhausen. An der Tunnelbaustelle wurde sie offenbar von der scharfen Linkskurve überrascht und rauschte geradeaus in die Schutzplanke. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt, aber am Pkw entstand Totalschaden. Die Frau hatte keinen Führerschein und sich ...

mehr