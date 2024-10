Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zu schnell und zu viel Alkohol im Blut

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Die Ursachen für einen Unfall am frühen Dienstagmorgen in der Glanstraße waren schnell gefunden.

Dort kam ein 44-jähriger mit seinem BMW von Brücken in der Absicht, in Richtung Waldmohr weiterzufahren. An der Einmündung zur Bahnhofstraße verlor der Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einer Hauswand. Dabei wurde der Mann leicht verletzt, an seinem Fahrzeug entstand vermutlich Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme rochen die Beamten Alkohol und baten den Fahrer zum Test. Das Ergebnis: Fast zwei Promille! Der 44-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrer wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell