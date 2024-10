Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hubschrauber fahndet nach verdächtigen Personen; Zeugen gesucht

Gries/Sand (ots)

Am Samstagmorgen gegen 06:30 Uhr wurden der Polizei Kusel zwei verdächtige Personen auf Fahrrädern in der Ortslage von Gries gemeldet. Im Rahmen der Fahndung konnte auf einem Feldweg zwischen Gries und Schönenberg-Kübelberg (Ortsteil Sand) eine verdächtige Person mit einem E-Bike (Marke: GIANT, Farbe: orange) festgestellt werden. Unweit der Kontrollörtlichkeit konnte ein weiteres E-Bike am Fahrbahnrand (Marke: CUBE, Farbe: grau) aufgefunden werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt es nahe, dass die beiden E-Bikes zuvor im Rahmen eines Diebstahls entwendet wurden. Im Rahmen der Absuche nach dem zweiten Verdächtigen wurde in dem Bereich auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Im weiteren Verlauf der Suche wurden diverse Gegenstände (u.a. entwendete Kleidungsstücke, Rucksack mit diversen Gegenständen) aufgefunden. Einige Gegenstände stammen von einem Diebstahl aus einem Fahrzeug in Gries. Zu möglichen weiteren Taten (insbesondere bzgl. der o.g. E-Bikes) liegen bislang noch keine konkreten Informationen vor. Die Polizei konnte eine Person festnehmen, die Fahndung nach dem zweiten Verdächtigen läuft noch. Es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Zeugen die Hinweise zu den verdächtigen Personen geben können oder weitere Geschädigte, werden gebeten, sich bei der der Polizei in Schönenberg-Kübelberg unter 06373 822-0 oder per Mail (pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de) zu melden.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell