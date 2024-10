Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Leicht verletzte Person bei Verkehrsunfall

Pfeffelbach (ots)

Durch einen Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug in der St.-Wendeler-Straße wurde die Unfallverursacherin mit ihrem Fahrzeugheck auf die Gegenfahrbahn geschleudert und ist dort mit einem entgegenkommenden PKW kollidiert. Die 82-jährige Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.|pikus

