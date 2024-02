Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ladendieb ertappt

Nicht unbeobachtet blieb die Tat eines 51-Jährigen am Mittwoch in Heidenheim.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr befand sich der 51-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Nattheimer Straße. Dort packte der Mann drei Paar Kopfhörer in seine Jackeninnentasche. Zuvor hatte er die Umverpackung entfernt. Sein auffälliges Verhalten blieb nicht unbeobachtet. Nach dem Passieren der Kasse stellte ihn der Zeuge zur Rede. Der Mann gab die Kopfhörer wieder zurück. Die hatten einen Wert von rund 85 Euro. Da der aus Ungarn stammende Mann auf der Durchreise war und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Erst nach Bezahlung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

