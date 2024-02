Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Von Gegenverkehr offenbar überrascht

Gegen ein geparktes Auto stieß am Mittwoch eine 61-Jährige in Göppingen und verursachte dabei Schaden.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr war die Seniorin in der Blumenstraße unterwegs. Dort kam sie mit ihrem Seat nach rechts und stieß gegen einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw mehrere Meter nach vorne in einen Grünstreifen geschoben. Wie die 61-Jährige bei der Unfallaufnahme mitteilte, war sie wohl durch den Gegenverkehr erschrocken und riß das Lenkrad nach rechts. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Seat war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg das Auto. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf rund 7.000 Euro.

