Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Hochpreisige Werkzeuge entwendet

Herford (ots)

(jd) Um 7.00 Uhr bemerkte ein 43-Jähriger gestern (18.2.), dass sein Nissan beschädigt war und bisher unbekannte Tatverdächtige die Heckscheibe des Fahrzeugs mittels eines Gegenstands eingeschlagen haben. Das Firmenfahrzeug hatte er am Vortag, gegen 17.00 Uhr am Alten Markt abgestellt. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere hochpreisige Werkzeuge entwendet. Darunter eine Bohrmaschine, Nietschrauber, zwei Akkuschrauber, ein Schlagbohrer sowie Lasermessgeräte. Insgesamt entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag in der Herforder Innenstadt etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

