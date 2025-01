Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Volksverhetzende Schmierereien an Litfaßsäulen

Weimar (ots)

Unbekannte brachten an insgesamt drei Litfaßsäulen in der Innenstadt volksverhetzende Inhalte an. Mittels schwarzem Permanentmarker schmierten sie "Juden sind Täter" auf Plakate des Urhebers Topf und Söhne in der Schubertstraße, der Steubenstraße und der Erfurter Straße Ecke Brucknerstraße. Die Tat ist am 05. Januar 2025 festgestellt worden und kann sich im zurückliegenden Zeitraum bis Mitte Dezember ereignet haben. Alle Plakate sind von den Säulen entfernt und sichergestellt worden. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt wegen Volksverhetzung.

