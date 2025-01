LPI-J: Den unliebsamen Nachbarn getroffen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Weißenborn: Im Rahmen von Ermittlungshandlungen suchten Beamte am frühen Mittwochmorgen eine Adresse in Weißenborn auf. Die betreffende Person konnte nicht angetroffen werden, jedoch wurde in dem Mehrfamilienhaus eine Plantage von mehreren Cannabispflanzen entdeckt. Der Betreiber des Anbaus von knapp 30 Pflanzen hatte zum ursprünglichen Ansinnen der Polizisten keine Schnittmengen, jedoch ...

