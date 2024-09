Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dummer Jugendstreich?

Weimar (ots)

Eine 14-Jährige bot einem zwei Jahre älteren Mädchen 50 Euro an, wenn sie dafür zehn verschreibungspflichtige Medikamente einnimmt. Ohne über die Folgen nachzudenken, willigte die 16-Jährige dem Angebot ein und nahm eigenständig die Tabletten zu sich. In der Folge erlitt sie eine Intoxikation und kam in ein Krankenhaus. Glücklicherweise bestand für sie keine Lebensgefahr. Die 14-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten. Hinzu kommt, dass die Tabletten dem Betäubungsmittelgesetz unterlagen und damit das Ausmaß des Strafverfahrens zusätzlich verschärft ist.

