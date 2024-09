Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Entgegenkommendes Fahrrad übersehen

Weimar (ots)

In der Ernst-Thälmann-Straße ereignete sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrrades und einem Pkw. Der Pkw Citroen fuhr zur Vormittagszeit hinter einem Lkw und beabsichtigte nach links in ein Grundstück zu fahren. Ein im Gegenverkehr befindlicher Fahrradfahrer wurde durch den Citroen-Fahrer übersehen, sodass es zum Unfall kam. Es folgte die Anforderung eines Rettungswagens, der den 44-jährige Radler mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Das Unfallgeschehen wurde vor Ort durch die Polizei aufgenommen und ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 52-jährige Pkw-Fahrerin eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell