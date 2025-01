LPI-J: Zaun mutwillig zerstört

Jena (ots) - Auf der Göschwitzer Straße im Bereich des dortigen Wehrs kam es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-Jähriger kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Durch den Aufprall erlitt der Mann leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt worden sind. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt und der Mast nun neu gesetzt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

