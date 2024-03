Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Mülheim an der Ruhr - A 40 - Rücksichtsloser Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet - Flucht endet in Ausfahrt mit Alleinunfall

Düsseldorf (ots)

Meldung der Autobahnpolizei - Mülheim an der Ruhr - A 40 - Rücksichtsloser Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet - Flucht endet in Ausfahrt mit Alleinunfall

Samstag, 09. März 2023, 13:05 Uhr

Noch unklar sind die Hintergründe zum rücksichtlosen Verhalten eines 31-Jährigen, der am Samstagnachmittag mit seinem Pkw über die A 40 gerast war. Nachdem er erst einen Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten verursachte hatte, kollidierte er kurz darauf selbst mit einer Schutzplanke und verletzte sich schwer.

Gleich mehrfach wurde der Autobahnpolizei am Samstagnachmittag ein BMW mit serbischer Zulassung auf der A 40 gemeldet, der durch seine rücksichtslose und verkehrswidrige Fahrweise aufgefallen war. Das Fahrzeug wurde erneut an der Anschlussstelle Mülheim-Heißen gesichtet, als es nach einem Überholmanöver über den Seitenstreifen mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Venlo davonfuhr. Kurz darauf prallte der BMW dann in Höhe der Anschlussstelle Mülheim-Winkhausen gegen das Heck eines vorausfahrenden Mercedes-Benz einer 66-Jährigen, wobei sich deren 33-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen zuzog. Der Fahrer des BMW setzte seinen Weg ungehindert fort und beschleunigte wieder stark. In der Ausfahrt der Anschlussstelle Mülheim-Dümpten verlor er dann offenbar die Kontrolle über sein Auto und durschlug in einer Rechtskurve die dortigen Schutzplanken. Der Fahrer, ein 31 Jahre alter Serbe mit Wohnsitz in Deutschland, wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Hier wurden auch Blutproben veranlasst. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell