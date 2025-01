LPI-J: Uneinsichtig und ohne Kissen

Ulrichshalben und Flurstedt (ots) - Der Blitzer wurde am gestrigen Tag von der Polizei in Ulrichshalben aufgestellt und eine Geschwindigkeitskontrolle am Kindergarten durchgeführt. Die 30-er Zone haben in dieser Zeit 339 Fahrzeuge passiert. Es wurden 30 Verwarngelder und 5 Bußgelder verhängt. Der Schnellste fuhr hier mit 57 km/h. Ein weiterer Blitzer wurde aufgrund einer Bürgerbeschwerde in Flurstedt aufgestellt. 351 ...

