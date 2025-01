Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffitischmiererein in Apolda

Apolda (ots)

Am 29.12.2024, gegen 01:00 Uhr nachts, konnte eine Fußgängerin zwei Männer dabei beobachten, wie sie sich mit Spraydosen an einer Hausfassade in der Elisenstraße in Apolda zu schaffen machten. Als sie die Frau erblickten, suchten sie schnell das Weite und liefen davon. Ein Glascontainer und ein Stromverteilerkasten wurden ebenfalls beschmiert. Zu sehen sind dort jetzt die Farben blau-weiß-gelb und das FCC Logo. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

