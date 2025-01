Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streifenwagen mit Feuerwerkskörpern beschossen - Zeugen gesucht

Weimar (ots)

In der Silvesternacht, kurz nach dem Jahreswechsel, wurde auf dem Goetheplatz ein Streifenwagen in Brand gesetzt, der dort abgestellt war. Unbekannte, vermutlich aus einer der zahlreichen versammelten Personengruppen, warfen Feuerwerkskörper auf das Fahrzeug. Es besteht der Verdacht, dass unter den Wurfgeschossen auch ein Brandbeschleuniger gewesen sein könnte - ein Verdacht, der durch ähnliche Vorfälle an derselben Örtlichkeit vor Mitternacht gestützt wird.

Durch den Wurf geriet die Front des Streifenwagens in Flammen. Trotz des sofortigen Eingreifens der Weimarer Feuerwehr, die den Brand rasch löschte, erlitt das Fahrzeug einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie der Identität der oder des Täters dauern an. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Weimar um Mithilfe: Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03643 8820 oder per E-Mail an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de mit Nennung des Aktenzeichens ST/0000039/2025 zu melden.

