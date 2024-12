Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unbekannte brechen in Häuser ein

Heek (ots)

Tatort: Heek, Strönfeldstraße;

Tatzeit: 30.11.2024, 16.30 Uhr bis 19.20 Uhr;

In zwei Häuser eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Strönfeldstraße in Heek. Am Samstag, zwischen 16.30 Uhr bis 19.20 Uhr, warfen die Einbrecher mit einem Stein jeweils eine Scheibe ein. In den Häusern durchsuchten sie die Räume und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus, Tel. (02561) 9260.(pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell