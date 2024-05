Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wahlplakat und Verkehrsschild

Gera (ots)

Gera: Bislang unbekannte Täter, welche als jugendlich beschrieben werden, hielten sich gestern Nacht (09.05.2024), kurz vor Mitternacht in der Straße Am Gries auf. Dort rissen sie insgesamt 5 Wahlplakate ab und entfernten zwei Verkehrsschilder. Alles zusammen schmissen sie anschließend in die Elster. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen auf. Hinweise zu den Tätern liegen bis dato nicht vor und werden unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegengenommen. (Bezugsnummer 0119712/2024). (RK)

