Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Audi kollidiert mit Star und Schwalbe

Gera (ots)

Gera/L3007: Zum Unfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen kam es am gestrigen Vormittag (09.05.2024), gegen 11:40 Uhr im Einmündungsbereich Heinrichshall / Landstraße 3007. So kollidierte die Fahrerin eines Pkw Audi (29) beim Linksabbiegen mit den auf der Vorfahrtsstraße befindlichen Fahrern eines Simson Star (m/48) und einer Simson Schwalbe (w/50). Beide Zweiradfahrer kamen zu Fall, verletzten sich leicht und kamen in ein Krankenhaus. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei beide Zweiräder nicht mehr fahrbereit waren. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. (KR)

