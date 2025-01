Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf Fenster einer Turnhalle geschossen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Montag, kurz vor 20:00 Uhr, wurde in der Landgemeinde Am Ettersberg OT Berlstedt auf die Scheiben einer Turnhalle geschossen. Diese befindet sich direkt neben einer Gaststätte. Benutzt wurde vermutlich ein Luftgewehr. Vor Ort konnte ein Einschussloch im Fensterglas festgestellt werden. Der Sachschaden wurde auf 2000 Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der derzeit unbekannte Täter vermutlich gegenüber der Gaststätte, im Bereich eines Wohnhauses in der Hauptstraße. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden. (03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de) Das Aktenzeichen lautet ST/0004312/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell