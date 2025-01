Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Einbruchsdiebstahl gesucht

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Montagnachmittag, den 06. Januar 2025, wurde ein schwerwiegender Einbruch in Hottelstedt bekannt. Unbekannte Täter verschafften sich illegal Zugang zu einem unbewohnten Grundstück und brachen gewaltsam in ein leerstehendes Einfamilienhaus ein. In den Räumlichkeiten durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen. Selbst vor einem Tresor scheuten sie nicht zurück. Mit einer Beute im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrages verließen die Täter den Tatort unbemerkt. Aufgrund der Art und dem Umfang der Beute wird davon ausgegangen, dass die Täter ein Fahrzeug in der Nähe des Tatorts verwendet haben. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 23. November 2024 und dem 6. Januar 2025, als die Tat schließlich festgestellt wurde. Die Kriminalpolizei Weimar bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung von Hottelstedt bemerkt haben oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03643 882-0 oder per E-Mail an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de mit Nennung des Aktenzeichens 0004298/2025 zu melden.

