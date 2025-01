LPI-J: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Tröbnitz: In Tröbnitz fuhr den Beamten am Montagnachmittag ein Moped in die Kontrollstelle, bei diesem bei der näheren Prüfung Unstimmigkeiten erkannt worden sind. Die Rahmennummer hatte eine Nummer zu viel gestanzt, als die Betriebserlaubnis es vorgab. Der Rest der Nummern war identisch. In der Befragung des jungen Fahrers stellte sich heraus, dass vermutlich die Werkstatt einen Fehler bei dem Neuaufbau des Gefährts verursachte. Im Rahmen ...

