LPI-J: Beim Ausparken Fahrzeug touchiert

Weimar/Weimarer Land (ots) - Am Montagnachmittag, den 06. Januar 2025, wurde ein schwerwiegender Einbruch in Hottelstedt bekannt. Unbekannte Täter verschafften sich illegal Zugang zu einem unbewohnten Grundstück und brachen gewaltsam in ein leerstehendes Einfamilienhaus ein. In den Räumlichkeiten durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen. Selbst vor einem Tresor scheuten ...

