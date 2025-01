LPI-J: Böller entzündet Hecke

Weimar (ots) - Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Röhrstraße wollte am Montagnachmittag ein 22-jähriger Mercedes Sprinter-Fahrer aus einer Parkbucht ausparken. Dabei stieß er allerdings gegen einen neben ihm geparkten Pkw Kia. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sie blieben fahrbereit. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

