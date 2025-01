Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zufallsfund während der Ermittlungen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Weißenborn: Im Rahmen von Ermittlungshandlungen suchten Beamte am frühen Mittwochmorgen eine Adresse in Weißenborn auf. Die betreffende Person konnte nicht angetroffen werden, jedoch wurde in dem Mehrfamilienhaus eine Plantage von mehreren Cannabispflanzen entdeckt. Der Betreiber des Anbaus von knapp 30 Pflanzen hatte zum ursprünglichen Ansinnen der Polizisten keine Schnittmengen, jedoch muss er sich nun sich nun strafrechtlich verantworten. Mit Anordnung der Staatsanwaltschaft ist auch seine Wohnung durchsucht worden. Dort konnten mehrere Utensilien fest- und sichergestellt werden, die auf einen Handel mit Drogen hinweisen. Bei dem 18-Jährigen klickten dann die Handschellen. Dieser wird nun einem Haftrichter vorgeführt.

