Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radler übersieht bremsenden Pkw

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Am Dienstagnachmittag befuhren ein Pkw und ein Radfahrer hintereinander die Bahnhofstraße in Richtung Jena. Kurz vor der Einmündung zum Breiten Weg musste der Pkw verkehrsbedingt bremsen. Dies übersah der 43-jährigige Radler und fuhr dem Auto hinten auf. Dabei stürzte er über das Fahrzeug und kam auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Der Gegenverkehr erkannte die Situation rechtzeitig, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Polizei und Rettungsdienst eilten vor Ort, nahmen den Unfall auf und kümmerten sich um den Verletzten. Da der Mann keinen Helm trug, lagen auch Verletzungen am Kopf vor, die nun in einem Krankenhaus behandelt werden.

