POL-HF: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Unbekannte entwenden Geld

Kreis Herford (ots) - (um) Die Polizei Herford hat gestern einen eigenständig initiierten Kontrolltag in Verkehrsangelegenheiten im Kreisgebiet durchgeführt. Eine Kontrollstelle war am Orteingang von Herfords Schnellstraße im Bereich des Füllenbruchs eingerichtet und eine weitere am Ortseingang in Löhne an der ...

mehr