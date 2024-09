Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Holztreppe gerät in Brand (26.09.2024)

Aldingen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag ist eine Holztreppe an einem Gebäude in der Uhlandstraße in Brand geraten. Gegen 1 Uhr teilte ein Anwohner eine aus Holzpaletten gebaute brennende Treppe an einer Außenwand eines Wohnhauses mit. Bei Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte versuchte ein 35-jähriger Bewohner das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen. Aufgrund eines in der Nähe des Brandes liegenden Kellerfensters zog der Rauch in das Gebäude, so dass Feuerwehr und Polizei alle Bewohner evakuierten. Mitarbeiter des Rettungsdienstes übernehmen die Versorgung der Personen. Eine 26-Jährige und ein 27-Jähriger kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Nach Abschluss der Löscharbeiten und Belüftung des Hauses konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegt der Verdacht nahe, dass eine Zigarette das Feuer verursachte. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

Die Feuerwehren aus Aldingen, Aixheim und Spaichingen waren mit insgesamt 53 Mann im Einsatz.

