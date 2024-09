Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Randalierer landet in Gewahrsamszelle (26.09.2024)

Konstanz (ots)

Ein Randalierer ist in der Nacht auf Donnerstag in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Konstanz gelandet. Gegen 00.40 Uhr teilte ein Anwohner einen Mann mit, der soeben die Scheibe eines Geschäfts in der Hussenstraße eingeschlagen habe. Nach kurzer Fahndung trafen die Beamten an der Bushaltestelle der Stefansschule auf den 34-Jährigen, der aufgrund seiner Aggressivität und Alkoholisierung zuvor bereits im Bereich des Bahnhofs und einer dortigen Gaststätte aufgefallen war und einen Platzverweis erhielt. Mittlerweile saß der Mann in einem Bus und beleidigte und bedrohte den Busfahrer. Aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens und des offensichtlich starken Alkoholkonsums nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. In der Folge kam es zu weiteren Bedrohungen und Beleidigungen gegenüber den Beamten. Den 34-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.

