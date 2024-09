Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Güttingen, L220, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf dem Radweg an der L220 verletzt (25.09.2024)

Radolfzell, Güttingen, L220 (ots)

Zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus ist ein Radfahrer nach einem Unfall auf dem Radweg an der Landesstraße 220 bei Güttingen am Mittwochmittag gekommen. Ein 60-jähriger Rennradfahrer war auf dem Radweg von Radolfzell in Richtung Güttingen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung "Zum Seebühl" bremste eine vor ihm fahrende 69-jährige Radlerin, woraufhin der Mann stark bremste und dabei zu Fall kam. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

