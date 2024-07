Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld zu: Mordkommission ermittelt wegen Körperverletzung mit Todesfolge auf Libori

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Paderborn - Eine Bielefelder Mordkommission hat die Ermittlungen zu einer Körperverletzung am Samstag, 27.07.2024, in der Paderborner Innenstadt aufgenommen. Ein 71-Jähriger verstarb am Sonntag, 28.07.2024, in einem Krankenhaus an den Verletzungen, die er sich bei dem Sturz während der Auseinandersetzung zugezogen haben soll.

Der Erste Kriminalhauptkommissar Markus Mertens und Leiter der Mordkommission "Podest" ist derzeit mit Paderborner und Bielefelder Ermittlern damit beschäftigt, die Abläufe der Auseinandersetzung an einem Stand in der Le-Mans-Straße in Paderborn aufzuklären. Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll sich am Samstag, gegen 23:05 Uhr, ein verbaler Streit zwischen einem 59-Jährigen aus Ludwigslust und einem 71-Jährigen aus Borchen zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt haben. Dabei soll der 71-Jährige von einem etwa 10 cm erhöhten Podest gestürzt sein und sich schwerste Verletzungen im Kopfbereich zugezogen haben. Er erlag in einem Paderborner Krankenhaus der lebensgefährlichen Kopfverletzung.

Nach der vorläufigen Festnahme des beschuldigten 59-Jährigen ist dieser auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Paderborn entlassen worden. Es wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Diese wird gemäß § 227 StGB mit Freiheitsstrafe ab 3 Jahren bestraft.

Hinweise nimmt die Mordkommission des Polizeipräsidiums Bielefeld unter 0521/545-0, die Kreispolizeibehörde Paderborn oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell