POL-BI: Unterstützung des Bielefelder Staatschutzes bei Paderborner Stadtfest - derzeit keine gegenwärtige Gefahr erkennbar

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Paderborn - Beamte der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Bielefeld sind am Samstag, 27.07.2024, durch Beamte der Paderborner Kreispolizeibehörde zu Kommentaren in einer Gruppe eines Messenger-Dienstes informiert worden. Deren Inhalte bezogen sich auf das aktuell beginnende Stadtfest in Paderborn und eine Person, von der mutmaßlich eine Gefahr ausgehen könnte.

Bei der, in der Chatgruppe genannten, Person handelt es sich um einen Paderborner, der den Ermittlern des Staatsschutzes nicht unbekannt ist. Die Mitteilungen in dem Messenger-Dienst zu seiner Person sind durch die Beamten bewertet worden. In diesem Zusammenhang ist der Mann am Samstagvormittag von Ermittlern aufgesucht worden. Aus den bisherigen Erkenntnissen kann derzeit keine Gefahr für das Paderborner Stadtfest abgeleitet werden.

Die Polizei bittet darum, sich nicht in Chatgruppen oder auf Social-Media-Kanälen an Spekulationen zu beteiligen.

