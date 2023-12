LPI-EF: Wiedersehen macht (keine) Freude

Sömmerda (ots) - Im östlichen Landkreis Sömmerda wurde am Morgen des 1. Weihnachstfeiertages im Bereich Rastenberg eine 21jährige VW Fahrerin kontrolliert. Bei ihr schlug der Drogenvortest positiv an, so dass eine Blutentnahme und die entsprechende Anzeige folgte. Gegen Mittag wurde in diesem Bereich ein 28jähriger VW Fahrer angehalten. Auch hier ergab der Drogenvortest ein positives Ergebnis, so dass ein weiterer ...

