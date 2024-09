Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Sprayer unterwegs (20./21.09.2024)

Steißlingen (ots)

Über das vergangene Wochenende haben unbekannte Sprayer die Außenwände der Seeblickhalle in der Beurener Straße und ein Trafohäuschen in der Bohlstraße beschmiert. Dabei hinterließen sie mehrere Schriftzüge in schwarzer Farbe und verursachten einen Schaden in Höhe von über 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Sprayer nimmt der Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738 97104 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell