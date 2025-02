Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besondere Einsatzlage - Gewalttätige Auseinandersetzung

Herford (ots)

Die Polizei Herford bewältigt derzeit eine besondere Einsatzlage nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung an der Hansastraße vor der Polizeiwache. Der gewaltsame Streit zweier Großfamilien hat nach ersten Einschätzungen den Ursprung in einem heute vor dem Landgericht Bielefeld stattgefundenen Gerichtstermin und gipfelte vor dem Dienstgebäude an der Hansastraße. Derzeit hat die Polizei mit einem Großaufgebot an Kräften die Auseinandersetzung beenden können. Die Ermittlungen zu den Hintergründen in dem Fall dauern an.

