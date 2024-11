POL-Bremerhaven: Betrug durch Push-Tan-Weitergabe und falsche Bankmitarbeiter - Tipps Ihrer Polizei

Bremerhaven (ots) - Der Bremerhavener Polizei gelang es am Freitagabend, 1. November, einen 28-jährigen Mann nach einem Einbruch in ein Bahnhofsgebäude im Stadtteil Lehe zu stellen. Polizisten fanden den betrunkenen Mann in einer Gefriertruhe. Glück hatte der junge Mann, dass diese nicht eingeschaltet war. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Mann dabei, wie ...

