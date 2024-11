Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autofahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer und kollidiert mit geparktem Fahrzeug in Grünhöfe

Bremerhaven (ots)

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Straßenverkehrsgefährdung und sucht hierzu Zeugen. Am gestrigen Sonntag, 3. November, befuhr ein 47-jähriger Autofahrer um kurz vor 10 Uhr die Straße Auf der Bult in Bremerhaven-Grünhöfe.

Dabei fiel er anderen Verkehrsteilnehmern durch seine unsichere Fahrweise auf. In Höhe der Bushaltestelle "Greifswalder Straße/Freibad" geriet der Suzuki-Fahrer offenbar in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender weißer Transporter habe bremsen und ausweichen müssen. Der Fahrer bzw. die Fahrerin dieses Transporters wird gebeten, sich unter 0471/953-3321 als Zeuge bei der Polizei zu melden. Gleiches gilt für weitere Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch die Fahrweise des blauen Suzuki gefährdet wurden.

Der 47-Jährige bog kurz danach in die Greifswalder Straße ab und kollidierte dort mit einem geparkten Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die hinzugerufene Polizei stellte bei dem Unfallverursacher Anzeichen für einen Medikamenteneinfluss fest. Der leicht verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Blutprobe wurde entnommen. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel.

