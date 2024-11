Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Wohnmobil prallt gegen Hauswand: Fahrer nach Reanimation ins Krankenhaus gebracht

Bremerhaven (ots)

Ein Wohnmobilfahrer ist mit seinem Fahrzeug am Donnerstag, 31. Oktober, in Bremerhaven gegen eine Hauswand geprallt. Vorhergegangen war offenbar ein medizinisches Problem bei dem 73-Jährigen Fahrzeugführer. Der Unfall ereignete sich gegen 20.15 Uhr im Kreuzungsbereich Barkhausenstraße/Schleusenstraße im Stadtteil Mitte. Ein Zeuge hatte beobachtet, dass das Wohnmobil von der Hafenseite aus kommend auf der Schleusenstraße Richtung Barkhausenstraße fuhr. Dort kam es an einer roten Ampel zum Stehen, rollte dann aber über den Kreuzungsbereich und kollidierte gegenüber mit einer Hauswand. Der Zeuge registrierte, dass sich der Fahrer in einer hilflosen Lage befand, und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte mussten eine Seitenscheibe des Camping-Vans einschlagen, um sich Zugang zu verschaffen. Der Fahrer wies zu diesem Zeitpunkt keine Lebenszeichen auf. Nachdem die Beamten den Mann befreit hatten, begannen sie umgehend mit Reanimationsmaßnahmen. Die hinzugerufenen Kräfte des Rettungsdienstes der Berufsfeuerwehr Bremerhaven übernahmen die weitere medizinische Versorgung. Mit festgestellten Vitalfunktionen wurde der 73-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei übernahm im weiteren Verlauf die Unfallaufnahme. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein medizinischer Notfall beim Fahrer ursächlich für die Kollision mit der Hauswand. Das Campingmobil wurde sichergestellt. An dem Fahrzeug und an der Hauswand entstanden äußerliche Sachschäden, die Statik des Hauses wurde augenscheinlich nicht beeinträchtigt.

