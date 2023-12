Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Eingeklemmter Waschbär

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Celle in den Stadtteil Bostel gerufen, hier war offensichtlich ein Waschbär unter einer Photovoltaikanlage eingeklemmt. Vor Ort ging eine Drehleiter in Stellung, außerdem ging ein Trupp von einem Balkon aus vor. Doch der Einsatz war schneller beendet als gedacht, denn der Waschbär nahm Reißaus und entfernte sich über einen Baum von der Einsatzstelle.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache und der Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Bostel.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell