POL-Bremerhaven: In Kühltruhe versteckt: Polizei ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Bremerhaven (ots)

Der Bremerhavener Polizei gelang es am Freitagabend, 1. November, einen 28-jährigen Mann nach einem Einbruch in ein Bahnhofsgebäude im Stadtteil Lehe zu stellen. Polizisten fanden den betrunkenen Mann in einer Gefriertruhe. Glück hatte der junge Mann, dass diese nicht eingeschaltet war.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Mann dabei, wie dieser einen Glaseinsatz einer Tür einschlug und sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude verschaffte. Der Zeuge zögerte nicht lang und alarmierte die Polizei. Schnell umstellten die Einsatzkräfte das Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Völlig überrascht und auf frischer Tat ertappt war dem Einbrecher die glorreiche Idee gekommen, sich in eine Gefriertruhe zu legen. So einfallsreich und sicher war die Idee aber wohl doch nicht: Die Polizeibeamten stellten den 28-Jährigen. Er wurde zwecks weiterer Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

